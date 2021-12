Illuminazione pubblica a Castelvetro, al via la nuova gestione di Enel X nel segno dell’innovazione

Nuova luce nel segno della sostenibilità, dell’innovazione e del risparmio energetico nel comune di Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza. Dal primo gennaio 2022, e per i prossimi 15 anni, sarà Enel X, la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica, a gestire il servizio di pubblica illuminazione nel territorio piacentino.

A presentare i dettagli dell’accordo sono stati il sindaco di Castelvetro Piacentino Luca Giovanni Quintavalla e Luca Marchi responsabile Vendite Area Nord Italia Enel X, in occasione della firma del contratto che ha avuto luogo presso la sede del Comune alla presenza della stampa.

Il servizio di gestione, oltre alla manutenzione ordinaria, prevede la realizzazione di investimenti per operazioni di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti, interessando oltre 1200 punti luce e all’interno del perimetro comunale.

Nel dettaglio, per quanto concerne l’ottimizzazione impiantistica, Enel X rinnoverà tutti gli impianti di illuminazione esistenti attraverso l’installazione di apparecchi LED di ultima generazione, nonché alcuni pali e sostegni dei lampioni. Complessivamente, si tratta di lavori che prevedono un investimento di oltre 700.000 euro.

Particolarmente rilevanti saranno i benefici dal punto di vista economico ed ambientale: una volta conclusi gli interventi, infatti, si passerà da una potenza installata di 154,4 kW ad una di soli 38,6 kW con una riduzione del 75%, che si traduce in un passaggio in termini di consumo da 692.717 chilowattora annui ante operam a 133.307 chilowattora annui post operam con un abbattimento di oltre l’80%. Questo significa che per l’illuminazione pubblica ogni anno saranno risparmiati circa 559.410 chilowattora, corrispondenti a 104,6 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitate e a 181,0 tonnellate di CO2 risparmiate.

“Come Amministrazione Comunale siamo particolarmente soddisfatti per il risultato raggiunto, che porterà il prossimo anno a sostituire tutti i corpi illuminanti, ottenere nuovi investimenti sul territorio e perseguire gli obiettivi fondamentali della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico- ha dichiarato il Sindaco Luca Giovanni Quintavalla.- Voglio per questo ringraziare il nostro Ufficio Tecnico per l’impegnativo lavoro di preparazione del progetto e di gestione della gara pubblica, che ha portato all’aggiudicazione e alla firma del contratto di oggi con Enel X.

Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo al centro il tema della sostenibilità, portando a compimento diversi interventi di carattere ambientale, come l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (scuola, asilo, impianti sportivi, casa di riposo), la rimozione dell’amianto su vari immobili, l’installazione di impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico su polo scolastico, pannelli solari su impianti sportivi).Ora con questo intervento faremo già dai prossimi mesi un notevole passo in avanti su questa strada, con investimenti di cui beneficeranno i nostri cittadini per i prossimi decenni- “

“Siamo soddisfatti di avviare la nostra attività, che si caratterizza per innovazione tecnologica, risparmio energetico e sostenibilità, nel comune di Castelvetro Piacentino – ha dichiarato Luca Marchi, responsabile Vendite Area Nord Italia Enel X -. Grazie ai nostri interventi saranno tangibili i benefici dal punto di vista economico ed ambientale con risparmi ogni anno per l’illuminazione pubblica di circa 559.410 chilowattora e 181,0 tonnellate di CO2 risparmiate”.

Enel X ricorda che tutte le informazioni utili alla cittadinanza possono essere reperite sull’homepage del sito web dell’Amministrazione Comunale, mentre richiesta di intervento o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’innovativa App Yourban che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple. Per l’Amministrazione, inoltre, è disponibile il portale web di Yourban, che garantisce trasparenza e tracciabilità fornendo il servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni di guasti, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in corso e quelle completate grazie ad una semplice ed intuitiva mappa interattiva.

Per le segnalazioni sono attualmente disponibili anche il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo che sarà applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il civico più vicino) oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com. Ogni ulteriore informazione sull’attività di Enel X è consultabile qui: https://www.enelx.com/it/it.