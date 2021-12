In Emilia-Romagna 121 pazienti in terapia intensiva: il 73% senza vaccino

Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+8 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati (età media 60,6 anni), mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). A comunicare il dato, all’interno del bollettino quotidiano Covid, è la Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.334 (+29 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

“Semplificazione delle quarantene e maggior peso alle vaccinazioni: era quello che ieri, come Regioni, avevamo chiesto al Governo, e che in serata abbiamo ottenuto – afferma l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini -. Dobbiamo infatti continuare a incentivare la vaccinazione, l’unica strada che ci porterà fuori dalla pandemia. Perché i dati continuano a dirci che la gran parte dei ricoveri riguardano persone non vaccinate: se oggi fossimo tutti vaccinati, o se lo fossero almeno tutte le persone appartenenti alle categorie più a rischio, la situazione degli ospedali sarebbe certamente migliore”