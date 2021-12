In tutti i comuni dell’Unione “info point” collegati con la polizia locale

L’Unione Valnure Valchero, grazie ad un progetto realizzato dalla Polizia Locale e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, ha collocato nei Comuni di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio, una postazione che permette al cittadino di comunicare con la sala operativa della Polizia Locale. In ogni Comune dell’Unione Valnure Valchero il cittadino che si reca in Municipio per chiedere informazioni, segnalare situazioni e comunque ricevere informazioni dalla Polizia Locale, trova una postazione fissa con monitor dedicato, attraverso il quale può dialogare con l’operatore di sala operativa.

Questo servizio vuole dare al cittadino la possibilità di comunicare direttamente alla Polizia Locale rimanendo nel proprio Comune; questo progetto si pone l’obiettivo di promuovere l’attenzione al cittadino, stante la difficoltà di non avere nei singoli Comuni un apposito Ufficio decentrato di Polizia Locale. L’esigenza di poter disporre di tutto il personale per le attività operative esterne, ha portato a promuovere questo progetto, per dare comunque la possibilità di dialogare con la Polizia Locale; il blocco delle assunzioni negli Enti Locali non consente di aumentare il numero di operatori e dovendo necessariamente fare delle scelte, si è optato di dare priorità alle attività esterne, senza perdere quei punti di riferimento in ogni Comune, come appunto è la Polizia Locale.

Il cittadino che arriva in ogni Comune dell’Unione Valnure Valchero, trova un info point attraverso il quale con pochi clic, parla e vede l’operatore della sala operativa della Polizia Locale che fornirà le informazioni richieste. (nota stampa)