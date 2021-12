Incendio in un appartamento in via Capra, vigili del fuoco al lavoro

Pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza, già alle prese con l’incendio in una stalla a Borghetto.

I colleghi di Castelsangiovanni, arrivati a dare supporto al comando provinciale, sono intervenuti in un appartamento in via Borghetto, dove si è sviluppato un incendio. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero propagate da un elettrodomestico, raggiungendo poi altre apparecchiature elettriche.