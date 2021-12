Santo Stefano di lavoro per i vigili del fuoco di Piacenza, che nella mattinata sono intervenuti in via Negrotti per un incendio all’interno di un’abitazione. Sul posto sono accorse tre squadre per domare le fiamme sprigionatesi al piano terra, probabilmente da una stufa.

Per evitare il peggio i vigili del fuoco hanno agito su due lati dell’edificio; i residenti erano usciti per tempo e non hanno riportato conseguenze. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca. L’abitazione è inagibile.

Foto 2 di 2