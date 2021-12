Incidente tra due auto in via IV Novembre, donna ferita

Una donna è rimasta ferita in modo serio a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le 21 di giovedì 9 dicembre in via IV Novembre a Piacenza, all’altezza della rotonda con via Nasolini. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza si sono scontrate una Opel e una Toyota: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere la conducente della Opel, una 64enne, condotta dopo le prime cure al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Per rimuovere i detriti del sinistro dalla sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.