Intervista ai piacentini di Francia: iniziativa del liceo Gioia

Giovedì 16 dicembre alle ore 16 e 30 si terrà dall’aula ovale del Liceo Gioia a Piacenza la restituzione del viaggio ad Antibes della 5LA sezione Esabac doppio diploma italiano-francese. Il viaggio in Francia, che ha avuto luogo dal 7 al 13 novembre scorso è stato possibile grazie al finanziamento della Consulta degli emiliani romagnoli nel mondo. Il Liceo Gioia non è nuovo a queste esperienze: dopo essersi aggiudicato il bando nel 2018 per incontrare la comunità emiliano romagnola a Madrid e nel 2019 a Santiago del Cile, quest’anno è stata la volta della Francia.

Giovedì verrà presentato il prodotto multimediale realizzato con le video interviste effettuate dalla classe 5LA. Fra gli intervistati si ricordano Greta Vignola, Giorgio Delledonne, Renzo e Sophie Rodi, Lorenzo Rigolli e Stefano Blanc che hanno incontrato gli studenti piacentini ad Antibes e nel Parc du Verdon. Interessante anche il contributo della Camera di Commercio italiana di Nizza in merito agli accordi bilaterali Italia Francia in merito al settore turistico nella regione PACA (Provence Alpes Cote d’Azur). All’incontro di giovedì saranno presenti la preside prof Cristina Capra, le due insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi in Francia e che hanno elaborato il progetto, Ilaria Dioli e Elena Mazzoni, oltre ai ragazzi della classe coinvolta. Fra i relatori online ci saranno Valentina Stragliati, vicepresidente della Consulta degli Emiliani-Romagnoli nel Mondo e Giovanni Piazza dell’Associazione Piacenza nel mondo. Il link per seguire la diretta https://bit.ly/3dks7G7