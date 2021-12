Inziative e incontri, riparte a gennaio il programma del Centro per le famiglie

Riparte dal mese di gennaio a Piacenza il programma di iniziative e incontri informativi organizzati dal Centro per le Famiglie per accompagnare i neo genitori nella cura e nella crescita dei figli.

Sono infatti aperte le iscrizioni al corso preparto online di accompagnamento alla nascita, rivolto a coppie che diventeranno genitori nella seconda metà di febbraio e a marzo 2022. Per avere altre informazioni e per iscriversi è necessario accedere al link t.ly/9nBM. Sono ugualmente aperte le iscrizioni al prossimo corso di massaggio al neonato, dedicato ai genitori di bambini da 0 a 6 mesi. Per informazioni e per procedere all’iscrizione il link è t.ly/T9r4. E’ in programma invece giovedì 27 gennaio, dalle ore 19.30 alle 21.30, l’incontro on line a cura della Croce Rossa sulla disostruzione pediatrica. L’iniziativa è a numero chiuso ed è rivolta a genitori, nonni, insegnanti, educatori, babysitter e a tutti coloro che si occupano di infanzia. Per informazioni e iscrizioni (che chiuderanno sabato 22 gennaio) il link è t.ly/Nxoa.

Nel periodo di inizio anno, in particolare sabato 1 e domenica 2 gennaio, sia lo Sportello InformaFamiglie che lo Sportello Informativo Unità Operativa Minori osserveranno un periodo di chiusura. Non ci saranno invece interruzioni nelle attività dei Servizi Sociali Unità Operativa Minori. Si segnala inoltre che l’attività dello Sportello InformaFamiglie in presenza è solo su appuntamento. Per informazioni e/o fissare un appuntamento: tel. 0523/492380, email informafamiglie@comune.piacenza.it. Da gennaio saranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il martedì dalle 14 alle 16. In caso di difficoltà nel prendere la linea è possibile essere contattati compilando il form al link: t.ly/XlHj.

Per quanto riguarda lo Sportello Informativo Unità Operativa Minori, per informazioni o per fissare un appuntamento il numero di telefono da contattare è 0523/492222, l’email puntoinfo.viamartiri@comune.piacenza.it. Da gennaio l’orario per il pubblico sarà il seguente: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.