Karate, Angelica Ghilardotti campionessa italiana Junior. Barbieri e Cavalli “Successo straordinario”

Karate Farnesiana, nei giorni scorsi Angelica Ghilardotti si è laureata campionessa italiana di karate nella categoria junior -53 kg. Risultato prestigioso per la giovane piacentina, che si è imposta nella competizione, andata in scena presso il centro olimpico federale Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali), a Ostia (Roma), subendo una sola tecnica nei cinque incontri disputati. E per lei arrivano i complimenti anche dalle istituzioni.

“La bellissima impresa compiuta da Angelica – sottolineano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli – con la conquista della medaglia d’oro ai Campionati italiani di karate è un successo straordinario e di grande valore. E rappresenta il degno riconoscimento all’impegno e allo sforzo suoi personali e della società Asd Karate Farnesiana, che in questi anni sta portando avanti un lavoro molto serio, il cui riscontro è evidente nei risultati degli atleti tra i quali merita menzionare la giovane Maya Pilotti, medaglia di bronzo di karate nella categoria junior -48 kg, nel corso della stessa manifestazione. Anche a nome dell’Amministrazione comunale – concludono Barbieri e Cavalli – vogliamo quindi esprimere le nostre più sentite felicitazioni ad Angelica, a tutte le atlete e allo staff tecnico e organizzativo della società Asd Karate Farnesiana per questo prestigioso risultato”.