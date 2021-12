Katia Tarasconi eletta presidente regionale del Partito Democratico

Katia Tarasconi è la nuova Presidente dell’Assemblea regionale del Partito Democratico. L’elezione, praticamente all’unanimità, è avvenuta domenica a Bologna nel corso dell’appuntamento conclusivo del Congresso regionale del Partito che ha visto l’elezione del nuovo Segretario regionale nella persona di Luigi Tosiani, candidato unitario votato a grandissima maggioranza in tutte le federazioni provinciali emiliano romagnole. Lo comunica una nota stampa del Partito Democratico di Piacenza.

L’importante riconoscimento a Katia Tarasconi – consigliera regionale del Pd – è motivo di grande soddisfazione per tutto il partito piacentino ed è un ulteriore stimolo per rafforzare l’azione politica del Partito sul territorio in vista degli importanti appuntamenti elettorali dei prossimi mesi.

Nel corso della stessa assemblea è stata anche ufficializzata la nomina dei quattro membri piacentini della nuova Assemblea regionale nelle persone di Renza Malchiodi, Betty Rapetti, Stefano Perrucci e Andrea Capellini.

Con questa scelta sono stati giustamente premiati l’impegno e la dedizione con cui Katia Tarasconi, anche come consigliera regionale, sa da tempo farsi carico delle problematiche locali ed anche della diffusione delle tante opportunità che il sistema regionale, presieduto da Stefano Bonaccini, mette costantemente in campo.