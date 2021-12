La Canottieri Ongina all’esame-Dual “Servirà una grande prestazione”

Una sfida ad alta quota per definire meglio la lotta play off, che potrebbe diventare sempre più un affare a due oppure rimescolare le carte e ampliare il ventaglio a più formazioni. Sarà un sabato importante quello che attende la Canottieri Ongina nel campionato in serie B maschile, di cena sabato alle 20 a Caselle (Verona) contro l’Arredopark Dual nella penultima giornata d’andata del girone C e nell’ultimo impegno dell’anno solare 2021.

I gialloneri di Gabriele Bruni comandano la classifica con il Gabbiano Mantova a quota 23 punti, tre in più dei veronesi che nel proprio cammino hanno saputo sconfiggere proprio i virgiliani e che ora vogliono concedere il bis. Dal canto suo, Monticelli ci tiene a difendere il primato e a scavare un solco più ampio sulle inseguitrici. “Ci aspetta – commenta coach Bruni – una partita molto difficile contro un avversario molto fisico e che esprime una pallavolo veloce con tanti attaccanti che possono far male. Il Dual ha una panchina molto lunga e questo gli permette di cambiare anche a partita in corso. Sarà un test molto ostico per noi; i nostri avversari giocheranno in casa e vorranno far bene. Dovremo mettere in campo la nostra miglior prestazione”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Roberto Mancuso e il secondo arbitro Fabio Pasquali.

IL TURNO – Questo il programma della decima giornata d’andata del girone C di serie B maschile: Ks Rent Trentino-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Radici Cazzago, Imecon Crema-Valtrompia Volley, Acv Miners-Volley Cavaion, Unitrento Volley-Mgr Grassobbio, Arredopark Dual Caselle-Canottieri Ongina.

LA CLASSIFICA – Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova 23, Arredopark Dual Caselle 20, Unitrento Volley 17, Valtrompia Volley 15, Mgr Grassobbio 14, Acv Miners 13, Radici Cazzago 12, Imecon Crema 10, Ks Rent Trentino 8, Volley Cavaion 7, Policura Lagaris 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – Il match tra Arredopark Dual Caselle e Canottieri Ongina sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.