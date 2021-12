La Conad Alsenese chiude il 2021 ospitando la Bleuline Forlì

Ultimo appuntamento targato 2021 per la Conad Alsenese, che mercoledì scenderà in campo alle 19 al palazzetto di Alseno per sfidare la Bleuline Forlì nel recupero della settima giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile. La sfida, originariamente in calendario lo scorso 27 novembre, era stata rinviata per un caso-Covid 19 nel gruppo squadra romagnolo alla vigilia dell’impegno. Nel frattempo, la squadra di Enrico Mazzola ha rialzato la testa in classifica grazie a tre vittorie consecutive, mentre sabato scorso è arrivato il ko a Ostiano (3-1) dopo aver vinto il primo set.

“La squadra – commenta Mazzola tornando a sabato scorso – ha lottato e ha cercato di vincere. Sapevamo come Ostiano fosse una formazione di buona caratura; quando abbiamo commesso errori in alcune situazioni, ci siamo innervositi e demoralizzati mostrando alcune pecche caratteriali e questo ha portato a non lottare nel quarto set. Qualcosa di buono, comunque, si è notato; i miglioramenti li vediamo quotidianamente in palestra, poi non sempre questo coincide con la vittoria al sabato”. Capitolo-Forlì. “Ha una diagonale che potrebbe giocare anche in A2. A loro si aggiungono due centrali molto usati con un buon rendimento. E’ una squadra forte, che ha punti di forza, ma anche deboli su cui dovremo lavorare bene. Dovremo spingere in battuta e in attacco e in generale giocare con spensieratezza. L’andamento della gara non deve influire sull’approccio alla gara. Dobbiamo giocare senza tentennamenti e con coraggio”.

L’AVVERSARIO –La Bleuline Forlì è allenata da Luigi Morolli e in classifica è sesta con 17 punti, mettendo però nel mirino il terzo posto in caso di successo pieno. Dopo la scorsa promozione dalla B2 (con 16 vittorie su 18), l’organico è stato confermato per buonissima parte, con 3 elementi di esperienza ad affiancare tante giovani: in regia c’è il capitano Elisa Morolli, ex Barricalla e Ravenna in A2, mentre in diagonale figura l’opposta Maria Mauriello, reduce da cinque stagioni in B1 al Sud e unica novità nel 6+1 rispetto alla scorsa stagione. Al centro, un altro elemento che conosce bene la categoria come Camilla Gardini, per diverse stagioni in forza al Cesena. Nel sestetto due prodotti forlivesi fin dal minivolley come la banda Gallo e il libero Gregori, con lo schieramento base completato dalla giovane centrale Bacchilega (2003 da Imola) e da Cecilia Morolli, figlia più giovane di coach Luigi e impiegata in banda.

“Sembra una frase fatta – commenta il vicepresidente Riccardo Molinari – ma in questo campionato ogni sabato sei chiamato a dare il massimo contro chiunque altrimenti rischi seriamente di andare in difficoltà. Lo abbiamo visto chiaramente sabato scorso a Reggio Emilia, dove l’abbiamo spuntata al tiebreak in una giornata dove Certosa ha centrato la sua prima vittoria. Ci aspettiamo una Conad Alsenese agguerrita, giocando per di più in casa, e anche in salute, avendo centrato diverse vittorie nelle ultime settimane; lo siamo anche noi e mi aspetto per questo un bel match”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Bleuline Forlì saranno il primo arbitro Luca Biasin e il secondo arbitro Giuseppe Fichera.

CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 28, Esperia Cremona 22, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Bleuline Forlì 17, Elettromeccanica Angelini Cesena 14, Conad Alsenese 11, Fumara MioVolley, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 9, Certosa Volley 2. (Conad Alsenese e Bleuline Forlì una partita in meno).