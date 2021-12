La Conad Alsenese non perdona la “Cenerentola”: a Certosa terza vittoria

Convincente successo esterno per la Conad Alsenese, a segno in B1 femminile (girone D) sul campo della “Cenerentola” Certosa Volley, regolata in tre set. Per la squadra di Enrico Mazzola, è arrivata la terza vittoria stagionale (la seconda in trasferta) che permette alle gialloblù di agganciare il gruppo di formazioni a quota otto punti in classifica, dove ci sono anche le “cugine” di Gossolengo e le reggiane della Fos Wimore Cvr, attese sabato alle 21 ad Alseno. In terra pavese, la Conad ha fatto valere la maggior esperienza e solidità rispetto alle giovani padrone di casa, mettendole in difficoltà soprattutto con la battuta, come testimonia il dato degli ace (12), frutto di più interpreti piacentine positive dalla linea dei nove metri. Altro fondamentale-spartiacque, l’attacco, con Alseno vicina al 50% di positività mettendo a terra quasi un pallone su due. In casa gialloblù, in doppia cifra la centrale Valentina Guccione, autrice di 11 punti.

A commentare il match è la schiacciatrice Serena Tosi, entrata a partita in corso e a segno in cinque occasioni. “E’ stata una bella vittoria – racconta la banda gialloblù – finalmente la prima dove è filato tutto liscio dall’inizio alla fine. Nelle scorse partite, a volte avevamo alcuni momenti di black out, mentre in questo match siamo riuscite a mantenere la concentrazione dall’inizio alla fine. Per la vittoria è stato fondamentale il livello del nostro servizio: come si vede anche dal dato degli ace, abbiamo battuto molto bene e siamo riuscite a mettere in difficoltà Certosa, non permettendo loro di sviluppare il gioco. Questa vittoria da tre punti è stata importantissima per il morale della squadra, ma soprattutto per la classifica. Sono molto contenta di tutte le mie compagne, ci alleniamo sempre tutte con molta grinta e determinazione e remiamo tutte nella stessa direzione”.

CERTOSA VOLLEY-CONAD ALSENESE 0-3

(15-25, 13-25, 10-25)

CERTOSA VOLLEY: Belloni 1, Stagnaro, Conforti 2, Omonoyan 9, Maggi 4, Giunta 5, Bonfanti (L), Biancardi 4, Gardini (L), Juncu 1. N.e.: Marabelli, Casarino. All.: Di Toma

CONAD ALSENESE: Cornelli 9, Diomede 9, Gobbi 4, Lago 6, Guccione 11, Romanin 4, Toffanin (L), Sesenna 5, Zagni 1, Tosi 5, Fava, Poggi 2. All.: Mazzola

ARBITRI: Martinelli e Pinto