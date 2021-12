La Conad Alsenese non si vuole accontentare: sfida alla Csv-Ra.Ma.

Non è sazia la Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile che sabato alle 20,45 a Ostiano (Cremona) sfiderà la Csv-Ra.Ma. nella penultima giornata d’andata del girone D. Le gialloblù di Enrico Mazzola sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali arrivata sabato scorso ad Alseno contro le reggiane della Fos Wimore Cvr in uno scontro diretto per la zona rossa della classifica. Con il 3-0 conquistato, la Conad è uscita per ora dalle sabbie mobili, salendo a quota 11 punti in compagnia di Cesena; il tutto contando anche il recupero in programma mercoledì (nuovo orario alle 19) ad Alseno contro Forlì.

A fare il punto della situazione in casa gialloblù è Virginia Poggi, secondo libero e utilizzata in alternativa anche come schiacciatrice nel giro dietro. “Quella di sabato scorso – racconta la giocatrice piacentina, che nella sua città ha giocato anche in A1 – è stata una vittoria molto importante per la classifica, ma anche per noi, per il morale e per la fiducia, visto che ci stiamo allenando molto bene. E’ un successo fondamentale, non era scontato, abbiamo chiuso 3-0 e questo è molto importante, perché abbiamo fatto miglioramenti rispetto ad altre partite dove mollavamo nelle situazioni punto a punto. Ridurre gli errori e trovare continuità sarà il nostro obiettivo fino alla fine, ma intanto qualcosa si è mosso, come testimoniano anche tre vittorie”.

Ora l’asticella si alza sfidando Ostiano. “Sarà una partita molto importante per noi contro una squadra ben attrezzata che naviga nella parte alta della classifica. Mi aspetto un match lottato fino all’ultimo per provare a esprimere il nostro gioco, un “mood” che si ripete sempre in questo campionato”. Infine, le sensazioni personali. “Sono molto contenta, sto bene, mi sto allenando e riprendendo la tecnica dopo tanto tempo che non lavoravo su questi aspetti. Con Enrico Mazzola ci si allena tanto, mi trovo bene anche con le compagne e c’è un clima sereno in palestra. Con la società mi sono sempre trovata bene. Il mio ingresso nel giro dietro? Cerco di dare il mio contributo, non mi aspettavo di essere inserita subito appena arrivata a stagione in corso”.

EX – Nelle fila della Conad Alsenese milita un ex di turno: la palleggiatrice cremonese Viola Zagni (2001), in passato a Ostiano.

L’AVVERSARIO – La Csv-Ra.Ma. Ostiano è allenata da Federico Bonini, che però domani sarà squalificato, con la squadra guidata dal vice Alberto Leali. In classifica, le cremonesi occupano il quinto posto con 16 punti, cinque in più delle piacentine. “Arriviamo bene – commenta Bonini – nell’ultimo mese e mezzo abbiamo trovato un buon equilibrio. Il pacchetto delle ultime 5 partite dell’anno era un obiettivo che ci eravamo posti e abbiamo centrato tre vittorie contro Imola, Cremona e Campagnola. Contro Forlì abbiamo offerto una prestazione tutto sommato buona, ma è arrivato un ko. Ora vogliamo riscattarci subito in casa contro Alseno, una squadra che ha un valore maggiore di quanto dica la sua classifica. Penso ci sia in arrivo una partita bella da vedere tra due squadre che hanno un mix tra giovani ed esperte. Siamo un po’ diversi come caratteristiche; la Conad ha tanti centimetri soprattutto in alcuni elementi, noi puntiamo molto sul gioco di squadra e sull’organizzazione”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Csv-Ra.Ma. Ostiano e Conad Alsenese saranno il primo arbitro Gabriele Mantegna e il secondo arbitro Francesco Maderna.

IL TURNO – Questo il programma della decima giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile: Csi Clai Imola-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Bleuline Forlì, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Conad Alsenese, Volley 2001 Garlasco-Elettromeccanica Angelini Cesena, Certosa Volley-Fumara MioVolley, Emilbronzo 2000 Montale-Tirabassi & Vezzali.

CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 25, Csi Clai Imola, Esperia Cremona 19, Tirabassi & Vezzali 18, Csv-Ra.Ma. Ostiano 16, Bleuline Forlì 15, Conad Alsenese, Elettromeccanica Angelini Cesena 11, Volley 2001 Garlasco 9, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 8, Certosa Volley 0.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Ostiano Volley.