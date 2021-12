La Croce Rossa di Marsaglia spegne le sue prime 20 candeline

Il distaccamento della Croce Rossa di Marsaglia nasce nell’estate del 2001 per volontà di un gruppo di volontari del Comitato CRI di Piacenza che hanno deciso di dare una risposta efficace alla popolazione e ai turisti dell’Alta Val Trebbia. Agli albori di questa neonata sede – i cui locali furono forniti con entusiasmo sin dalle prime battute dal Comune di Cortebrugnatella dall’allora sindaco Mauro Guarnieri – l’affiatato gruppo di militi svolgeva turno diurno durante i fine settimana con un’ambulanza Fiat Ducato del Comitato Provinciale CRI di Piacenza. I servizi venivano effettuati su richiesta del 118 di Piacenza.

Durante questi vent’anni sono stati effettuati 3404 interventi. Di cui, 389 con la presenza dell’elisoccorso, 684 con la presenza dell’equipe sanitaria del pronto soccorso di Bobbio e 48 con il supporto dei tecnici del Soccorso Alpino e oltre 100 con l’ausilio delle squadre dei vigili del fuoco. Particolarmente strategica la posizione di Marsaglia, di fatto un avamposto, il cui equipaggio viene chiamato ad intervenire su una decina di territori comunali: Bobbio, Cortebrugnatella, Ferriere, Cerignale, Zerba, Ottone, Coli, Travo, Pecorara, Farini e Nibbiano. Ma non solo, numerosi sono stati gli interventi effettuati anche sulle zone di confine con la Lombardia e la Liguria.

Di seguito il numero di interventi effettuati dal 2001 ad oggi dalla Croce Rossa di Marsaglia:

785 – Bobbio

1076 – Cortebrugnatella

498 – Ferriere

198 – Cerignale

94 – Zerba

306 – Ottone

289 – Coli

16 – Travo

28 – Pecorara

26 – Farini

36 – Nibbiano

44 – Lombardia

8 – Liguria

Nel trarre un bilancio delle attività, non si possono dimenticare l’alluvione del 2015, il ritrovamento della bomba della Seconda Guerra Mondiale a Lenzino il 18 giugno 2018, il crollo del Ponte Lenzino avvenuto il 3 ottobre 2020 e, in questi anni, sono stati 7 complessivamente gli interventi su persone annegate nelle acque del Fiume Trebbia. E proprio in merito alla grande affluenza di bagnanti che specialmente nei weekend estivi affollano le spiagge del Trebbia, negli ultimi anni si è deciso dì potenziare il servizio mettendo in campo anche le squadre Opsa (Operatori polivalenti di salvataggio in acqua, un nucleo di soccorso in ambiente acquatico costituito da personale della Croce Rossa Italiana) con i soccorritori pronti ad entrare in azione.

Questa presenza sul territorio è stata valorizzata e riconosciuta anche dall’Azienda Usl di Piacenza. Dal 2020 l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone sono in convenzione h24 con il servizio di emergenza 118, nello specifico in turnazione semestrale estiva con base a Marsaglia e per i rimanenti sei mesi con base a Ottone. Nel corso dell’ultimo anno si è acquistata anche una nuova autoambulanza 4×4 e, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Azienda Usl, si è reso possibile l’assunzione di 4 dipendenti che prestano servizio sia a Marsaglia che a Ottone. «Essendo testimone di questa realtà, sin dal momento della sua fondazione – esamina Michele Gorrini, coordinatore CRI della Sede di Piacenza e della Sede di Marsaglia – non posso che essere orgoglioso dell’impegno profuso in questi vent’anni da tanti volontari e da un anno anche dai dipendenti. Il mio grazie va anche ai sindaci del Comune di Cortebrugnatella che, durante il loro mandato, hanno sempre supportato le esigenze e le iniziative di Croce Rossa e che sono state messe in atto a favore del territorio. L’obiettivo per il futuro è di mantenere operativa h24 l’ambulanza sulle postazioni dell’Alta Val Trebbia».