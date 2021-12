“La cultura cura dalla pandemia” Aperte le iscrizioni all’Università Auser

Dopo aver avviato i corsi in collaborazione con il Comune di Piacenza ed aver concluso quelli sospesi per l’emergenza pandemica, Auser cultura Piacenza propone i nuovi corsi dell’università dell’età libera in avvio a gennaio 2022. Iscrizioni aperte fino al 21 dicembre 2021, rende noto l’associazione in una nota stampa. I corsi si svolgeranno presso la sede Auser di via San Siro o in aule esterne più grandi e facilmente raggiungibili, in funzione del numero degli iscritti. “Il nostro slogan per questi corsi è “insieme, responsabilmente” perché la cultura fa bene ed è un toccasana anche contro la pandemia” spiega Auser Piacenza. I corsi partiranno in assoluta osservanza delle regole, rispettando le distanze e le disposizioni che prevedono l’accesso alle nostre attività e il possesso del Green Pass.

I corsi verranno avviati se raggiungeranno il numero minimo di partecipanti. Tra i corsi proposti, quelli di inglese (conversazione con Jane Upchirch, base e intermedio con Elena Arquati), di allenamento alla memoria con Giuseppe Rocca e “Mindfulness” con Antonio Mosti e anfora informatica per i nonni con Marco Marchetta e corsi anche su i nuovi smartphone con Elisa Citton e di Burraco e Sudoku con Danila Veneziani e Linda Pampari. Anche nel 2022 si terranno conferenze gratuite e aperte a tutti su argomenti relativi alla salute, all’economia, all’ambiente e ai diritti dei cittadini.

Per iscriversi è necessario chiamare lo 0523/1725250 da lunedì al venerdì, 9:30-12:30 e dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio, dalle 15 alle 18. Indirizzo email: auser.piacenza@gmail.com.