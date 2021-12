La Gas Sales Bluenergy torna in campo: al Palabanca arriva Monza “Siamo pronti”

Dopo la serie di rinvii causa Covid torna in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domenica ospita al Palabanca Vero Volley Monza (ore 18).

Nel match di andata la formazione lombarda, in stato di grazia, portò a casa il bottino pieno in tre set, ma Piacenza ora vuole sfruttare il fattore campo e gettarsi alle spalle l’ultimo complicato periodo. I padroni di casa sono sesti in classifica dopo 11 gare giocate e hanno accumulato 2 punti di ritardo nei confronti di Monza, quinta, ma con due gare in più disputate. L’ultimo match giocato dai piacentini, il recupero della 12a di andata in Veneto, si è chiuso con l’incompiuta al tie break con Verona. “Prima di tutto spero di poter giocare – afferma Adis Lagumidzija -, la situazione attualmente è incerta per tutti i club e questo è un problema. Ma noi siamo pronti, stiamo tutti bene e non vediamo l’ora di scendere in campo contro Monza che all’andata ci ha messo in difficoltà. Abbiamo lavorato tutti i giorni e duramente e siamo pronti, vogliamo dimostrare le nostre capacità”.

“Della gara di andata contro Piacenza – le parole del tecnico di Monza Massimo Eccheli – vorrei replicare il risultato. Mi piacerebbe ritrovare la squadra che ho visto, in determinate partite, giocare ad alto livello e soprattutto divertirsi in campo. La striscia positiva di Verona rende il nostro successo contro di loro, ottenuto tra l’altro al tie-break e senza Grozer nel momento caldo del match, ancora più prezioso. Piacenza è un team ben attrezzato che sta facendo un po’ di fatica a confermare continuità nei risultati complice un roster del tutto rinnovato. In aggiunta ha avuto la sfortuna di rimanere ferma per Covid, quindi come tante altre squadre non ha potuto lavorare in serenità e con il gruppo compatto. Come tante squadre del nostro campionato deve trovare certi equilibri e continuità”.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 3 successi Vero Volley Monza)

EX: Maxwell Philip Holt a Monza nel 2020/21; Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21; Georg Jr Grozer a Piacenza nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Gianluca Galassi – 3 muri vincenti ai 200 (Vero Volley Monza).

In carriera: Edoardo Caneschi – 11 punti agli 800, Maxwell Philip Holt – 18 punti ai 2100, 4 ace ai 300, Aaron Russell – 1 gara alle 200 giocate, (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Georg Jr Grozer – 1 attacchi vincenti ai 500 (Vero Volley Monza)

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 40, Cucine Lube Civitanova 31, Itas Trentino 29, Leo Shoes PerkinElmer Modena 28, Vero Volley Monza 20, Gas Sales Bluenergy Piacenza 18, Kioene Padova 17, Allianz Milano 15, Top Volley Cisterna 14, Verona Volley 13, Gioiella Prisma Taranto 10, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Vero Volley Monza.

3 incontri in meno: Gas Sales Bluenergy Piacenza, Allianz Milano, Gioiella Prisma Taranto, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

2 incontri in meno: Consar RCM Ravenna