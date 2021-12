“La mirabile impresa” Un libro per i 900 anni della Cattedrale. Stasera videomapping su Palazzo Vescovile

È in uscita la prima delle pubblicazioni dedicate alla Cattedrale nell’ambito delle iniziative dei 900 anni del massimo tempio piacentino. Si tratta del libro “La mirabile impresa. Cattedrale di Piacenza: un intero popolo al lavoro” a cui è allegata la “Guida illustrata” opera di Loreno Confortini.

Seguiranno nei prossimi mesi, come annunciato nel fascicolo “Un anno di eventi” a cura dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi, un quaderno indirizzato ai ragazzi con le illustrazioni di Renato Vermi e, entro la fine del 2023, una pubblicazione scientifica su tutte le chiese romaniche del territorio della diocesi alla luce del lavoro di studio che prenderò il via nel 2022.

La presentazione – La presentazione della prima pubblicazione è in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 18 nell’aula magna del Seminario vescovile in via Scalabrini 65 a Piacenza. Intervengono il vescovo mons. Adriano Cevolotto, l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi, e gli autori del volume don Andrea Campisi, Susanna Pighi e Federica Villa insieme all’illustratore Confortini.

Il contenuto del libro – Il libro, edito come supplemento del settimanale “Il Nuovo Giornale”, lo si potrà trovare al Museo Kronos e da gennaio alla Libreria Berti. Il testo, che verrà inviato come omaggio agli abbonati al settimanale, ripercorre nelle sue 144 pagine l’avvincente storia della costruzione della Cattedrale che coinvolse i piacentini. “I monasteri – si sottolinea nel testo – avevano rigenerato l’Occidente all’indomani del crollo dell’impero romano, ma ora erano i laici, un esercito di laici, a interrogarsi sulla «salvezza» e sul loro rapporto con Dio. Costruire le grandi Cattedrali diventava l’occasione per fare un passo da protagonisti nella storia mossi dalla fede. A 900 anni da quegli inizi, la Cattedrale indica una strada: si possono ritrovare le motivazioni alla base di quel movimento di popolo riscoprendo il sacramento del battesimo”.

Le parole del Vescovo – “In una società plurale come la nostra – sottolinea il Vescovo nell’introduzione al libro -, in cui più tradizioni culturali e religiose si confrontano e convivono, la Cattedrale è un forte richiamo all’anelito che ci accomuna, è invito a testimoniarci la bellezza di camminare e di costruire insieme. La pandemia ci ha fatto capire che o ci si salva così, oppure si è perduti: nelle famiglie, nelle aziende, nell’educazione delle nuove generazioni”.

Gli autori – Don Andrea Campisi è parroco a Gragnano e collaboratore del Nuovo Giornale nella rubrica “Il Vangelo della domenica” ed ha partecipato a diverse pubblicazioni su tematiche pastorali e culturali; nel libro ha curato l’approfondimento sul significato del battesimo in rapporto alla nostra vita quotidiana. Susanna Pighi, storica dell’arte, si occupa di catalogazione e gestione del patrimonio mobile all’Ufficio Beni culturali della diocesi; nella pubblicazione ha redatto le schede dei due fonti battesimali del Duomo e delle formelle delle corporazioni. Federica Villa, laureata in filologia moderna, con un dottorato in storia del cristianesimo, nella primavera scorsa ha firmato il libro sulla storia centenaria delle Suore della Provvidenza fondate da mons. Francesco Torta; nel libro ha narrato il percorso di nascita della Cattedrale con viaggio nella Piacenza medievale del tempo.

La Guida illustrata – La “Guida illustrata” è opera di Loreno Confortini, modenese, disegnatore e cartografo specializzato in ricostruzioni e vedute storiche di città, castelli, palazzi e altri beni culturali. Oltre alla Cattedrale, a Piacenza ha disegnato anche S. Maria di Campagna e San Sisto per il mensile “Bell’Italia”. Tra le sue edizioni più recenti, nel 2015 ha pubblicato un libro illustrato sulle “Antiche Barche del Po” e nel 2019 una raccolta completa sulle Cattedrali dell’Emilia Romagna.

Per partecipare all’incontro di presentazione del volume è richiesto il green pass (è cosa buona segnalare la propria presenza a uno dei seguenti contatti: promozione@ilnuovogiornale.it, tel. 0523.325995, cell. e WhatsApp 370.3135382).

VIDEO MAPPING PALAZZO VESCOVILE, STASERA L’INAUGURAZIONE – L’inaugurazione del video mapping 3D sulla facciata del Palazzo Vescovile, che avrebbe dovuto tenersi venerdì sera, è prevista per le ore 19 di sabato 11 dicembre in Piazza Duomo. A seguire si terrà un incontro con l’associazione MAM Beyond Borders all’interno della Cattedrale.