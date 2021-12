La Provincia dà il benvenuto ai nuovi consiglieri “Bene del territorio prevale su posizioni politiche”

Ha coinciso con il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri con gli organi di informazione locale la prima uscita pubblica del nuovo consiglio provinciale della Provincia di Piacenza. Nella mattinata di giovedì 23 dicembre, i nuovi consiglieri – in parte presenti fisicamente nella sala consiliare dell’ente di via Garibaldi, in parti collegati a distanza – hanno ricevuto il benvenuto dal presidente Patrizia Barbieri, che al contempo ha ringraziato e si è congedato da quelli uscenti.

“In bocca al lupo per questa esperienza importante – ha detto loro -. All’interno di questa Provincia si è sempre perseguito il bene del territorio e questo ha portato a condividere azioni ed iniziative. Segno che tutti facciamo passi indietro rispetto alle singole posizioni politiche per il bene collettivo. Ogni Comune e ogni sindaco è strategico – ha aggiunto -: anche quest’anno abbiamo fatto squadra e siamo riusciti a raggiungere quasi tutti gli obiettivi. Questo anche grazie ai dipendenti, che hanno sempre dimostrato competenza ed impegno”. Poi un ricordo di Stefano Cacciatore, ex dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti della Provincia di Piacenza, scomparso lo scorso novembre. “Un uomo che per questo ente ha fatto tanto – ha evidenziato Barbieri -: chi lo ha conosciuto si è arricchito, una persona di grandi doti, che manca a tutti”.

Barbieri, il cui intervento è stato preceduto da quello – a distanza – del presidente dell’Unione delle Province d’Italia, Michele De Pascale, ha quindi tracciato un bilancio delle attività della Provincia. A partire dall’edilizia scolastica. “Per questo settore, sono in corso o in progettazione investimenti per oltre 8 milioni di euro, con 7 di questi destinati a sicurezza sismica – ha spiegato -. Sono stati inoltre necessari alcuni interventi per adeguare le scuole alle norme covid, con investimenti, in questo caso, per 700mila euro. Stiamo proseguendo nel lavoro per lo studio di un nuovo campus all’ex Laboratorio Pontieri, un intervento che darà grandi risposte al mondo della scuola”. “Sul fronte dei giovani – ha aggiunto Barbieri – vorrei ricordare il progetto “Strategia” per il contrasto alla dispersione scolastica, ma anche il festival della Cultura Tecnica, che nel 2020/21 ha visto organizzate una 40ina di iniziative locali”.

“Per la viabilità – ha continuato – sono in corso o in progettazione interventi per 17 milioni di euro”. “Stiamo lavorando anche su pari opportunità, con il tavolo provinciale sulla violenza sulle donne, e sulla Provincia come “Casa dei Comuni”, soprattutto quelli più piccoli e in carenza di risorse e personale. Trentuno comuni del territorio hanno aderito alla stazione unica appaltante, in più stiamo dando supporto a 23 comuni sul Pug (Piano Urbanistico Generale, ndr) e ad altri nelle attività di ufficio stampa”. Capitolo a parte è destinato al Pnrr. “E’ una partita importante – ha sottolineato il presidente Barbieri -: come Provincia, pur non avendo competenze dirette sui fondi, abbiamo fatto ricognizione delle progettualità dei comuni. Ci preoccupano soprattutto le progettazioni e gli stringenti tempi di scadenza: l’obiettivo è dare il nostro supporto per far sì che il territorio colga tutte le opportunità del Pnrr”.