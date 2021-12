La scherma piacentina diventa azzurra, Bonelli convocato in nazionale Under 20

Il Pettorelli torna a tingersi di azzurro. E’ Tommaso Bonelli l’ultimo atleta piacentino convocato in nazionale. La chiamata è arrivata dalla Under 20 e Bonelli, in questo fine settimana, salirà in pedana nella prova di Coppa del mondo di spada in Lussemburgo. Reduce da un’ottima serie di risultati positivi – e molto spesso sui primi tre gradini del podio – l’ultima gara a Terni lo ha visto piazzarsi al terzo posto (qualificazioni di zona per la categoria Giovani, mettendo una grossa ipoteca sulla partecipazione alla fase finale dei campionati italiani).

“Una chiamata che esalta tutto il Pettorelli – afferma il presidente Alessandro Bossalini, anch’egli in azzurro nello staff tecnico della spada – e che ricompensa Bonelli del lavoro svolto. E’ un buon momento per i ragazzi e le ragazze, che hanno ottenuto risultati lusinghieri spesso piazzandosi ai vertici o qualificandosi per le gare nazionali nelle varie categorie. L’attenzione, la competenza e la passione che lo staff di istruttori e maestri pone negli allenamenti porta a questi risultati”. Il Boss sottolinea che la crescita agonistica degli atleti “è uno degli obiettivi del nostro Circolo fino ad arrivare a vestire la maglia della nazionale. Il risultato conferma il lavoro svolto da tutta la società e in particolare quello dedicato al settore giovanile”.

Nella foto da sinistra Bonelli con il maestro Carlo Polidoro