Lancio del tocco in presenza: in Cattolica il Graduation Day del Double Degree

Si terrà martedì 21 dicembre, a partire dalle ore 15, presso l’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation Day del Double Degree la cerimonia dal gusto anglosassone della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Vestiti in toga e tocco, saranno 55 gli studenti che verranno proclamati dottori in Economia Aziendale, percorso International Management, che offre la possibilità di scegliere un percorso internazionale di studi e stage ottenendo contemporaneamente tre titoli: dall’Università Cattolica la laurea di primo livello in Economia Aziendale (percorso International Management) e il master di primo livello in Management Internazionale, e dal partner estero il titolo di studio universitario locale, a seconda della destinazione scelta tra le Business School di Reims, Francia; Reutlingen, Germania; Lancaster, Gran Bretagna; Puebla, Messico; Breda, Olanda; North Carolina State University, Stati Uniti; ELON University, Stati Uniti. La cerimonia prevede, prima della proclamazione, i saluti della Preside di facoltà professoressa Anna Maria Fellegara e della professoressa Laura Zoni, coordinatrice del Double Degree.

“E’ un grande orgoglio per noi e per la città di Piacenza proclamare, quest’anno finalmente di nuovo in presenza, i laureati del Double Degree; lavoriamo da anni in collaborazione con i Partners della International Partnership of Business Schools per accompagnare gli studenti nel mondo del lavoro globale. Il Graduation Day è un’occasione per celebrare il coraggio e la fiducia nel futuro: quest’anno, in particolare, la giornata di festa è anche un riconoscimento alla resilienza delle persone che in presenza di una pandemia non si sono arrese alle limitazioni della mobilità internazionale, al distanziamento sociale, ma hanno trovato soluzioni per continuare a condividere in sicurezza esperienze e conoscenze” sottolinea Zoni.

La cerimonia, come da tradizione, si concluderà con il lancio del tocco: per aspera ad astra!