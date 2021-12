Dopo quasi due anni di stop a seguito della pandemia, ripartono le consuete iniziative di educazione stradale promosse dalla Polizia Locale di Piacenza.

Lunedì 13 dicembre, nella ex chiesa di Sant’Agostino sullo Stradone Farnese a Piacenza, un centinaio di bambini e bambine – di 4 sezioni della Scuola dell’Infanzia Dante e di 2 sezioni della Scuola Mazzini – ha partecipato alla Campagna di approccio educativo “Attenta Mente!”, per contrastare la disattenzione e i comportamenti scorretti e talvolta anche pericolosi da parte degli utenti della strada, tema sul quale l’Amministrazione comunale di Piacenza e il Corpo di Polizia Locale di via Rogerio hanno promosso numerose iniziative per migliorare la sicurezza in città e diffondere, a tutti i livelli, la cultura della sicurezza stradale.

Foto 2 di 2



I bambini hanno potuto scoprire alcune fondamentali regole stradali per muoversi in sicurezza sia a piedi che in bicicletta, interagendo con gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Piacenza. Ad accogliere i piccoli partecipanti, l’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Piacenza Jonathan Papamarenghi e il commissario superiore della Polizia Locale Giuseppe Addabbo.

“Ricominciamo con i più piccoli il percorso di educazione stradale, nella speranza che memorizzino questo momento – ha commentato Addabbo -: oggi si parla di regole della strada e di regole della vita. Con i bimbi si comincia a fare educazione giocando molto sul significato dei colori, poi, con il passare degli anni, si entra più nel merito delle regole del codice della strada”.

Per rendere più confortevole la mattinata, nonostante i locali siano riscaldati, ai bimbi presenti presso l’ex chiesa è stata fornita una coperta sanificata messa a disposizione dai volontari della Protezione Civile. Presente inoltre un equipaggio del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Piacenza, con un’ambulanza, sia per l’assistenza sanitaria, sia per una breve lezione sulle prime nozioni utili di pronto soccorso, ovvero come dare l’allarme nel caso un compagno di classe o un amico non si senta bene.

Durante la mattinata i bambini hanno assistito ad un simpatico e divertente spettacolo di burattini, dalla durata di una cinquantina di minuti, della compagnia Famiglia Corniani, burattinai professionisti dal 1944. “Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita” è il titolo della rappresentazione nel quale si vengono narrate le vicende del Signor Bassotto, un cane che di lavoro fa il vigile, che vive in una città molto trafficata e anche inquinata. Il Signor Bassotto ha un carattere docile e così entra immediatamente in sintonia con i bambini mentre racconta del suo lavoro, dell’impegno profuso per far rispettare le regole. Tra divertenti errori di interpretazione e canzoni orecchiabili, i bambini in modo semplice hanno imparato a conoscere le norme di comportamento quando si cammina sul marciapiede, quando si attraversa una strada, quando si va in bicicletta e in auto. «Rispettare la strada significa rispettare la propria vita e quella degli altri»: questo il motto del Signor Bassotto.

La mattinata si è conclusa con una merenda per tutti i bambini.