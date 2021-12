Liceo quadriennale di Scienze Applicate al “Volta”: “Progetto innovativo per gli studenti”

Il nuovo Liceo Quadriennale delle Scienze Applicate verrà avviato dall’anno scolastico 2022-23 al Polo Volta di Castelsangiovanni (Piacenza) nell’ambito del Piano di Innovazione Ordinamentale per l’ampliamento dei percorsi quadriennali e il loro adeguamento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next-Generation-Italia.

Il Ministero dell’Istruzione ha infatti emanato un bando per l’avvio già dall’anno scolastrico 2022/23 di mille nuove classi di liceo quadriennale richiesto come sollecitato dal PNRR europeo. Il Liceo Volta di Castelsangiovanni ha deciso di presentare un progetto molto innovativo aderendo ad una rete nazionale di scuole, imprese, università. Le famiglie interessate a conoscere il nuovo percorso potranno seguire la presentazione on-line l’11 gennaio alle 18.30 tramite il canale You Tube della scuola. Il cuore del progetto è sperimentare un nuovo modo di imparare e di insegnare che metta lo studente al centro del dialogo educativo e ne favorisca la crescita dal punto di vista cognitivo, motivazionale e relazionale, promuovendo la curiosità e la passione per l’apprendimento.

SCARICA LA SCHEDA IN PDF

Il progetto nasce dalla collaborazione fra una rete di Scuole, Università e Imprese riunite nel Consorzio Elis che da oltre 50 anni promuove attraverso un gruppo di oltre 100 tra grandi aziende, piccole e medie imprese, start-up e università, il costante aggiornamento dei percorsi formativi, l’inserimento nel mondo del lavoro e la realizzazione di comuni progetti di innovazione. I percorsi formativi, basati sul metodo della ricerca-azione, verranno svolti con il supporto delle quattro Università presenti nel Consorzio: Bocconi (modelli organizzativi), Politecnico di Milano (transizione ecologica e digitale), Università di Padova (neuroscienze e apprendimento), Roma Tor Vergata (sostenibilità e sfide globali).

L’architettura del piano di studi è fortemente innovativa e prevede: nuovo Liceo Scientifico Quadriennale delle Scienze Applicate per la transizione ecologica e digitale, potenziamento delle discipline STEM: trasversalità dell’informatica a tutte le materie, attività laboratoriali, sfide, hackaton, progetti con università ed imprese, approfondimento per gruppi di livello, uso laboratori interni ed esterni alla scuola, moduli sulla transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale, potenziamento della lingua inglese: insegnamento di almeno una disciplina in lingua inglese con metodologia CLIL e possibilità di conseguire certificazioni linguistiche, attività in rete: workshop settimanali e learning week intensive, summer camp-job ed esperienze estive all’estero.