Lite in via Taverna, uomo ferito al volto con un coltello

Scoppia una lite e un uomo viene ferito al volto con un coltello. L’episodio, i cui contorni sono da chiarire, è accaduto nel pomeriggio del 23 dicembre in via Taverna a Piacenza.

Due le persone coinvolte. Da quanto è stato possibile apprendere, tutto è nato da una discussione per futili motivi: al culmine del litigio, uno dei due avrebbe estratto un coltello ferendo il rivale al volto. Le condizioni della persona ferita non sono fortunatamente gravi. Sul posto le volanti della polizia, accertamenti sono in corso.

In aggiornamento