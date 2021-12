“Lo scorso anno i ricoverati erano 250, ora 47. E’ la dimostrazione dell’efficacia dei vaccini”

I contagi tornano a galoppare e, a quasi due anni dall’inizio della pandemia, si ha l’impressione di trovarsi in un brutto remake di quei film in cui i protagonisti sono continuati a rivivere sempre la stessa giornata. I sacrifici e tutte le cautele adottate fino ad adesso, l’adesione alla campagna vaccinale, sono quindi tutti sforzi inutili?

“No, e lo dimostrano i dati relativi ai contagi e ai ricoveri del 2020, messi a confronto con quelli di quest’anno, nello stesso arco di tempo – dice il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino -. Tenete presente che a dicembre dello scorso anno eravamo in lockdown e non avevamo i vaccini. I ricoverati erano poco meno di 250 alla settimana. Ora siamo a 47, come a dire un quarto rispetto a quelli dello scorso anno. Questo dimostra l’efficacia dei vaccini”.