L’Unione italiana ciechi seleziona volontari del servizio civile

SELEZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – Unione italiana ciechi

La sezione Uici, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, di Piacenza è alla ricerca di 4 volontari per il servizio civile universale che si svolgerà nell’anno 2022. I volontari si occuperanno di accompagnamento dei soci, attività di segretariato e supporto informatico presso l’ufficio di Via Mazzini 51 a Piacenza. Il candidato, di entrambi i sessi, deve avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, il monte ore è di 25 ore settimanali per la durata di 12 mesi. Ai volontari viene riconosciuto un rimborso mensile di € 444,30; inoltre il servizio civile da diritto a punti aggiuntivi nelle graduatorie dei concorsi pubblici. Le domande vanno presentate mediante SPID entro il 26 gennaio 2022 alle ore 14.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al 0523 337677 o scrivere a: uicpc@uiciechi.it.