Mercato immobiliare, a Piacenza residenziale in forte ripresa: +67,3 per cento

MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE PIACENTINO IN FORTE RIPRESA DOPO LA PANDEMIA – Nei primi nove mesi del 2021 il numero di compravendite di immobili ad uso residenziale ha registrato in provincia di Piacenza un incremento del 67,3% a confronto con lo stesso periodo del 2020. Si tratta di un dato che mette in evidenza la forte ripresa del settore immobiliare locale dopo la pandemia, con un recupero che risulta inoltre molto più accentuato di quello sperimentato in Emilia-Romagna (+44,2%) e in Italia (+43,1%).

Numero di compravendite (NTN) di immobili residenziali. Gennaio-settembre 2021 e confronto con 2020 e 2019

Fonte: elab. Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati OMI-Agenzia delle Entrate

Grazie all’analisi dei dati trimestrali in serie storica dal 2011 aggiornati ad inizio dicembre e pubblicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate relativi al numero di transazioni normalizzate (NTN) delle abitazioni ad uso residenziale è possibile osservare come a Piacenza, nonostante la prevedibile caduta registrata nel 2020 (-14,2%, in linea con la dinamica nazionale), ci sia stato nell’anno successivo un “rimbalzo” del mercato molto significativo, e che lo ha portato a guadagnare anche rispetto al periodo pre-pandemico, mettendo a segno un +43,6% a confronto con i nove mesi gennaio-settembre 2019.

Fonte: elab. Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati OMI-Agenzia delle Entrate

Il territorio piacentino sembra aver quindi risposto molto positivamente alle opportunità legate agli strumenti di incentivazione messi in campo a livello governativo per favorire i processi di riqualificazione, ammodernamento ed efficientamento energetico degli immobili (tra questi il superbonus 110%), spingendo molti potenziali compratori ad anticipare l’acquisto di un’abitazione da ristrutturare.

Fonte: elab. Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati OMI-Agenzia delle Entrate

Tale fenomeno – come si può osservare anche dal grafico – ha interessato il capoluogo (+43,6% tra gennaio e settembre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, e +21,9% rispetto al 2019), ma ancor di più il resto del territorio provinciale (rispettivamente +83,5% e +58,7%).