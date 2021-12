Messa di guarigione spirituale il 3 gennaio in Santa Maria di Campagna

Lunedì 3 gennaio alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa dalla comunità francescana guidata da padre Secondo Ballati e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“All’inizio di un nuovo anno – spiega il sacerdote – guardiamo ai sette doni dello Spirito Santo come a uno strumento che Dio ci consegna per affrontare il cammino della vita con la sua forza. In quest’occasione, nel tempo di Natale, che ci riporta all’esperienza di essere figli di Dio in Cristo, chiederemo a Dio in particolare il dono della pietà. Il vero significato di questo dono è fare esperienza grazie allo Spirito dell’amore di Dio per noi, è far crescere l’amore nelle nostre famiglie”.