Metronotte Vigilanza espande il suo mercato “Investimenti e nuove assunzioni”

Metronotte Vigilanza presenta i dati operativi relativi all’attività condotta nel 2021, segnata da una rilevante espansione. A illustrare numeri e tendenze, nell’auditorium dell’Università Cattolica, il titolare di licenza Giampaolo Zilocchi: “Piacenza non è un’isola felice – ha fatto notare – se pensiamo ai reati predatori. Le incursioni dai malviventi avvengono principalmente di notte, mentre l’incidenza dei furti in negozi e supermercati è più frequente durante il giorno. Nell’anno in corso il picco di furti si è registrato in gennaio e in estate, mentre i dati più bassi sono relativi ad aprile e maggio”. Gli interventi nel 2021 sono stati complessivamente 82.623, in crescita del 5% rispetto al 2020 (78.475).

LA SINTESI DEI DATI IN PDF

Degni di nota anche i numeri commerciali di Metronotte – ha sottolineato il direttore commerciale Massimiliano Bengalli – con 480 nuovi contratti siglati nel 2021 e l’espansione dell’area di intervento nella provincia di Parma: 12 contratti al mese sono infatti provenienti dalla provincia confinante con Piacenza.

Nel 2011 il fatturato di Metronotte era di 530 mila euro, quest’anno è arrivato a 14, 5 milioni. “I primi anni sono stati una cavalcata – è stato precisato – anni di forte investimento, riversando quasi un milione sul territorio. Dal 2011 al 2021, abbiamo fatto 8 milioni di investimenti, in vetture, software. Le nuove assunzioni sono state 238, 94 sono under 30, gli over 50 sono 62, le donne 46. Sono previsti ulteriori 35 nuovi inserimenti nei primi 2 mesi del 2022. Abbiamo acquistato 122 vetture, 14 nel 2020 e 11 nel 2021, e ne sono in arrivo altre 10 nel 2022. Tutte auto a basso impatto ambientale, con 2 elettriche e 6 ibride”.

Tra gli investimenti è stato ricordato l’acquisto del 100 per 100 delle quote di Lasatron, società esperta nella Cybersecurity a dimostrazione di un nuova attenzione anche per sicurezza informatica delle imprese.

Il bilancio dell’attività di Metronotte è stato presentato dal direttore tecnico Alessandro Centenari, insieme al responsabile amministrativo Giovanni Maini e al presidente Pietro Ercini.