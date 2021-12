Natale a Gragnano: albero illuminato e animazione nel centro del paese

È tutto pronto per i festeggiamenti del Natale 2021 a Gragnano Trebbiense. Il calendario degli appuntamenti nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, il Comitato Commercianti ed Movimento Cristiano Lavoratori.

Si comincia domenica 5 dicembre con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza, a fianco della Chiesa di San Michele Arcangelo e delle luminarie in Via Roma il cui allestimento è avvenuto a cura rispettivamente dell’Amministrazione Comunale e del Comitato Commercianti. Il tradizionale appuntamento sarà preceduto da una camminata per le vie del Paese con partenza alle 16 e 30 dalla Piazza stessa. Quest’anno l’iniziativa, per la gioia dei bambini, vedrà l’accompagnamento del ‘Trampoliere Illuminato’. Alle 17 e 30 si potranno gustare Vin Brulè e cioccolata offerti dalla Pro Loco.

Alle 18 e 30 si chiuderà con lo spettacolo ‘Flambetta Foco Loco’ sempre offerto dalla Pro Loco.

“Ci auguriamo una folta partecipazione – dicono gli organizzatori – anche perché quest’anno la Pro Loco ha previsto l’organizzazione di una raccolta fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica”.

Durante tutto il periodo Natalizio invece saranno attive due diverse iniziative.

La prima, che coinvolgerà i commercianti, è il Concorso ‘La vetrina più bella’ che vuole essere un gioco per ringraziare gli esercenti dei vari negozi che, grazie alla loro creatività e alle loro belle vetrine, contribuiscono a creare il piacevole clima natalizio, fatto di luci, colori e spazi accoglienti.

L’altra iniziativa, proposta dal Comune e che sta registrando un grandissimo successo è quella delle ‘Scatole di Natale’ confezionate da bambini e adulti e destinate alle famiglie in difficoltà.

Torna infine ,dopo la pausa determinata dalla Pandemia, la visita notturna ai lavoratori impegnati durante la Notte di Natale da parte di MCL.

Patrizia Calza – Sindaco- a nome di tutta l’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno aderito, supportato e contribuito a costruire insieme il Natale 2021 , soprattutto in un momento così difficile e complesso.

“Ci auguriamo che la nostra cittadinanza sappia apprezzare i prodotti offerti dai negozi locali supportando il commercio di vicinato e partecipi in modo attivo alle iniziative che, con tanta fatica, in questi anni di Covid , i volontari cercano di mantenere vive “. Un pensiero particolare al Presidente Giuseppe Ghezzi e ai suoi collaboratori che hanno pensato di valorizzare con altre iniziative la Giornata di apertura del 5 dicembre”.