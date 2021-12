Natale all’Emporio Solidale a sostegno delle famiglie in difficoltà

Da sabato 4 a sabato 18 dicembre la Sala Riunioni dell’Emporio Solidale di Piacenza si trasformerà nella casa di Babbo Natal, a disposizione di bambini e famiglie. Tante le iniziative proposte in questo periodo: sabato 4 dicembre alle ore 16 le volontarie di Emporio Solidale e i bambini prepareranno gli addobbi per l’albero di Babbo Natale – laboratorio creativo per bambini dai 3 anni; sabato 11 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30 Babbo Natale arriva in Emporio: sarà possibile consegnare le letterine e parlare direttamente con lui; venerdì 17 dicembre alle ore 17 ci sarà la Tombolata di Natale con Pappa e Pero, organizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza

Inoltre, tutti i lunedì alle ore 17 e tutti i sabati alle 10 e alle 11 sarà possibile iscriversi alla visita guidata animata alla Casa di Babbo Natale, con la quale i più piccoli potranno scoprire tante curiosità su Babbo Natale e leggere alcuni dei suoi libri. La casa sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per partecipare ai laboratori e alle visite guidate animate è necessaria la prenotazione, inviando una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it . L’ingresso è a offerta libera, tutto il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emporio Solidale Piacenza Onlus, per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città. Per poter visitare la Casa di Babbo Natale e partecipare alle attività è obbligatorio il green pass per le persone sopra i 12 anni e l’utilizzo della mascherina dai 6 anni.

Nel periodo natalizio è possibile sostenere Emporio Solidale, donando prodotti per le famiglie in carico: “In particolare – spiegano -, questo Natale abbiamo scelto di raccogliere articoli per la cucina, che fino ad ora non si trovano sugli scaffali del nostro supermercato, in modo da ampliare la gamma dei prodotti a disposizione delle famiglie: spugnette, carta alluminio, carta forno, pellicola trasparente, sacchetti gelo…I prodotti donati possono essere consegnati nei nostri orari di apertura direttamente in Emporio Solidale (lunedì e mercoledì 15-17, martedì e giovedì 9-12), oppure è possibile consegnarli alla casa di Babbo Natale, dove ci sarà ad attenderli il famoso sacco di Babbo. Inoltre, per tutto il mese di dicembre presso la Bottega della Pecora Nera, in via Legnano, la Bottega del Germoglio in via Bubba e la Cartolibreria Labussandri in via Don Borea, saranno allestiti i “Carrelli solidali”: per tutto il mese i clienti di quei negozi potranno acquistare prodotti da donare alle nostre famiglie”.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.emporiosolidalepiacenza.it.