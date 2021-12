Natale di solidarietà con gli Alpini: al Daturi si illumina l'”Albero del Bene”

Si illumina al Capo Daturi l'”Albero del Bene”. Ad accendere il grande albero di Natale gli Alpini del Gruppo di Piacenza, che quest’anno propongono la loro iniziativa per raccogliere offerte e doni natalizi a favore della Cooperativa Sociale San Giuseppe, associazione che si occupa di gestire un centro di attività socio-occupazionali per ragazzi con grave disabilità, impegnandosi a creare nuove opportunità di lavoro in collaborazione con il Comune, l’Asl e gli Enti preposti.

La semplice, ma significativa, cerimonia ha visto mercoledì sera la partecipazione del vice presidente sezionale Gian Luca Gazzola, dell’assessore comunale Federica Sgorbati e dei responsabili della Cooperativa San Giuseppe: fino al prossimo 6 gennaio, sarà possibile, per chi lo vorrà, passare alla sede degli Alpini al Daturi nei giorni di mercoledì e sabato, dalle 9 alle 12 per donare qualcosa. “L’iniziativa l’”Albero del Bene” – spiegano gli Alpini – – ha due scopi: aiutare chi si occupa di aiutare gli altri, come nel caso della Cooperativa San Giuseppe, e Illuminare la speranza della città perché esca presto e definitivamente dal l’incubo di questa pandemia”.