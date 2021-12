Natale: ritorna la messa di mezzanotte in Cattedrale col vescovo Adriano

Ritorna dopo un anno di assenza, a causa del coprifuoco in vigore nel dicembre del 2020 per limitare la diffusione del virus, la messa della mezzanotte in Cattedrale a Piacenza. A celebrare il rito dalle ore 23 della vigilia, il vescovo Adriano Cevolotto che officia di fatto la sia prima messa di Natale della mezzanotte, dopo quella anticipata alle 20 di un anno fa.

Gli altri appuntamenti delle feste in Duomo:

Sabato 25 dicembre 2021, Santo Natale, il vescovo della diocesi mons. Adriano Cevoloto presiede la messa alle ore 11 in Cattedrale a Piacenza. Alle ore 17.30 vespri e messa nella Concattedrale di Bobbio.

Domenica 26 dicembre 2021, alle ore 21 nella Cattedrale di Piacenza, “Natale in Chorus” – Gran Concerto”, per coro e orchestra. Evento corale organizzato dall’Associazione Chorus Inside Emilia Romagna in collaborazione con Federcori. Con il Coro Vallongina diretto dal m° Roberto Scotti, accompagnamento dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici. Elisa Maffi, soprano; Romina Tomasoni, contralto. Ingresso libero. Prenotazioni al 349.8958589 o