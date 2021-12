Ancora tempo incerto in questa ultima settimana del 2021 a Piacenza. Da lunedì 27 a mercoledì 29 dicembre – le previsioni Arpae – sono attese giornate caratterizzate da cielo coperto, nubi basse o nebbia in pianura; con nebbia e piogge deboli sui rilievi. Le temperature toccheranno i 12 gradi di massima e 1 grado di minima sui rilievi; in pianura il termometro oscillerà tra i 7 e i 9 gradi di massima e i 2-3 gradi di minima.

Nei giorni seguenti, il consolidamento e la persistenza di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana porterà condizioni di tempo stabile anche sul territorio regionale, associate però alla formazione di strati nebbiosi sulle aree di pianura; temperature stazionarie, ma con valori superiori alla norma climatica sui rilievi.