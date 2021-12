Nomine nel clero, don Luigi Bavagnoli nuovo parroco a Borgotaro

Nuove nomine nel clero nella diocesi di Piacenza e Bobbio.

Con rispettivi atti vescovili in data 6 dicembre 2021 sono stati nominati :

Don Ernest Mafuala Mafuala , presbitero della diocesi di Kisantu RDC, Vicario parrocchiale della parrocchia di Sant’Antonino martire in Bedonia PR e collaboratore nel servizio pastorale nell’ambito della comunità pastorale 1 del Vicariato Val Taro-Val Ceno.

Don Nicolas Gonda Zola Bangani, presbitero della diocesi di Kisantu RDC, Vicario parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista e Beata Vergine Addolorata in Bardi PR e collaboratore nel servizio pastorale nell’ambito della Comunità pastorale 3 del Vicariato Val Taro-Val Ceno.

Don Fabio Galeazzi, finora Vicario parrocchiale della parrocchia di N.S. di Lourdes in Piacenza, Vicario parrocchiale delle parrocchie del Preziosissimo Sangue e di San Corrado Confalonieri in Piacenza.

Don Angelo Umberto Ferdenzi, finora parroco in solido delle parrocchie del Preziosissimo Sangue e di San Corrado Confalonieri in Piacenza, Collaboratore nel servizio pastorale nella parrocchia di N.S. di Lourdes in Piacenza, ed inoltre Cappellano dell’Hospice “La Casa di Iris” in Piacenza e Consulente Ecclesiastico dell’Ufficio per la pastorale della salute.

Inoltre, con atto vescovile in data 10 dicembre 2021 Don Luigi Bavagnoli, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato parroco in solido della parrocchia di Sant’Antonino martire in Borgo Val di Taro PR nel’ambito della Comunità pastorale 2 del Vicariato Val Taro-Val Ceno.

Con atto vescovile in data 10 dicembre 2021 Don Angelo Busi, Vicario episcopale territoriale del Vicariato Val Taro-Val Ceno ed attuale Parroco di Borgo Val di Taro PR, è stato nominato parroco in solido e Moderatore della medesima Parrocchia.