Ha attirato l’attenzione di tanti piacentini, in centro storico per gli ultimi acquisti natalizi, uno speciale concerto della vigilia andato in scena da una location decisamente suggestiva: il balcone del palazzo vescovile di Piazza Duomo.

Ad esibirsi Elisa Dal Corso, Gianluca Cavagna e Tommaso Battilocchi – con voci, piano, fisarmonica e clavicembalo – che hanno interpretato classici brani natalizi come “Silent Night”, “Adeste Fideles” e “White Christmas”, intervallati da brani meno conosciuti come “Nell’apparir del sempiterno sole”, “Noel dei Pirenei” e “Mary did you know”.

Foto 2 di 2



Si è concluso con questo appuntamento il calendario musicale dell’Avvento a cura dell’Associazione Banda Larga su iniziativa dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza – Bobbio, che dal primo per tutto il mese di dicembre ha rallegrato piazza Duomo con i brani eseguiti dall’Ensemble Praetorius: Filippo Bongiorni al flauto, Edoardo Belloni al violoncello e Tommaso Battilocchi al clavicembalo.

VIDEO