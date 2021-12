Obbligo di mascherine all’aperto anche a Castello “Cautela necessaria per partecipare agli eventi di Natale”

Obbligo di mascherina all’aperto anche nel Comune di Castelsangiovanni. Una limitazione che, come per Piacenza, si applica nel centro del paese in vista delle iniziative di animazione dedicate al Natale. L’area interessata dal provvedimento, in vigore dal 4 dicembre fino al 9 gennaio, è delimitata dalle vie Fratelli Bandiera, piazzale Gramsci, viale Amendola, via Montanara, via IV Novembre, via Malvicino, via Bottarone, corso Matteotti, piazza Cardinal Casaroli, piazza XX Settembre.

“E’ una cautela che si impone per garantire la circolazione delle persone in sicurezza, in occasione degli eventi dedicati al Natale che abbiamo in programma – spiega Lucia Fontana, sindaco di Castelsangiovanni e presidente della conferenza socio sanitaria di Piacenza. Vogliamo che la partecipazione dei cittadini sia massima e ritengo che questa ordinanza non abbia un profilo repressivo ma garantisca, al contrario, massima libertà di movimento, in linea con le indicazioni arrivate dall’Ausl”. “Ormai indossare le maschine è diventata un’abitudine e non dovrebbe essere neanche necessario ricordarne l’utilizzo. Diciamo che è una precauzione in più – sottolinea il sindaco -, fermo restando che l’arma più efficace per combattere il covid è il vaccino e lo testimoniano i dati dei contagi di quest’anno, ben diversi dal precedente”.

L’ordinanza del comune di Castelsangiovanni si applica solo nelle vie del centro e resterà in vigore fino al 9 gennaio, i trasgressori rischiano sanzioni da 400 a 1000 euro.