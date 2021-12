“Oggi mi sono vaccinato e non ho avuto niente. Ma proprio niente!” L’appello di Angelo

“Ehi gente come va? Oggi mi sono vaccinato anch’io e non ho avuto niente. Ma proprio niente!”. E’ l’appello di Angelo, bambino di Calendasco che frequenta la terza elementare e ha deciso di girare un video per convincere tutti a fare il vaccino.

Lo ha postato sulla pagina Facebook il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi, che precisa: “E’ uno dei bambini che si sono fatti vaccinare appena prima di Natale”. Angelo arriva in monopattino nella cucina di casa e in poche semplici parole spiega perchè conviene immunizzarsi: “Non vogliamo tornare in didattica a distanza, o sbaglio?” E comunque “Fidatevi della scienza!”