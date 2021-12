Oltre mille controlli anti Covid nell’ultima settimana, nessuna sanzione

Proseguono le attività di prevenzione e controllo delle Forze di Polizia di questa Provincia, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo. Nell’ultima settimana (22-28 novembre) – fa sapere la Prefettura – sono stati effettuati 433 servizi con l’impiego di 867 uomini; nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1026 persone e 18 attività o esercizi commerciali. Sempre nell’ultima settimana sono stati 277 i controlli effettuati in materia di green pass. Complessivamente, dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 28 novembre 2021, sono state controllate 160.955 persone (4342 sanzionate) 8.805 esercizi commerciali (98 sanzioni).

A seguito dell’applicazione della normativa Covid, alla data del 19 ottobre la Prefettura ha emesso 405 ordinanze ingiuntive per il pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti di persone fisiche e 39 nei confronti di attività commerciali, con relativa applicazione della sanzione accessoria della chiusura. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, che ha depenalizzato le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 25 marzo 2020, n. 19, è stato attivato l’iter sanzionatorio per 559 violazioni con conseguente notifica dei relativi atti di contestazione. “L’andamento dei contagi – l’appello della Prefettura -, ferma restando l’intensa attività di controllo, ci richiama necessariamente ad un forte senso di responsabilità che ognuno di noi deve continuare ad avere nelle attività quotidiane e nei contatti interpersonali usando correttamente la mascherina, rispettando il distanziamento e le misure di igiene.