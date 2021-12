Festa dell’Immacolata, omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Madonna sotto la neve.

Il maltempo non ha fermato la tradizione, viva anche a Piacenza. I vigili del fuoco hanno lasciato il comando centrale per recarsi in piazza Duomo, dove con l’ausilio dell’autoscala hanno deposto una corona di fiori, benedetta dal vescovo, tra le braccia della statua della Madonna.