Onoreficenze al merito della Repubblica, 12 nuovi Cavalieri. Premiato Baldino e i vertici Ausl

Venerdì 10 dicembre in Prefettura, nel Salone delle Armi, il Prefetto Daniela Lupo procederà alla consegna dei diplomi delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite con Decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno.

Come dovuto, per il protrarsi della situazione emergenziale, la cerimonia si svolgerà in forma assolutamente ristretta e nel rispetto della vigente normativa per il contenimento della diffusione del Covid 19.

I destinatari della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono:

CAVALIERI

Mar. Magg. Baccioli Giuliano già Vice Comandante Stazione Carabinieri di Rivergaro attualmente addetto alla Sezione di PG dell’Arma dei Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.

Durante la carriera professionale ha prestato la propria attività anche presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale, la Stazione di Marsaglia e ha ricoperto l’incarico di comandante in S.V. della Stazione Carabinieri di Ponte dell’Olio.

Per l’attività svolta ha ricevuto diversi encomi semplici e compiacimenti.

Ing. Luca Baldino dal marzo 2015 è Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza.

Nell’ambito della sua carriera professionale ha ricoperto i seguenti incarichi :

– dal settembre 1993 a ottobre 1994 responsabile gestionale della rete dei consultori familiari dell’U.S.S.L. 64 di Monza e contestualmente con un contratto co.co.co consulente in tematiche organizzative e gestionali con funzione di staff a supporto dell’Ufficio di Direzione;

– dal novembre 1994 a marzo 1996 , nell’ambito del Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria dell’Università Luigi Bocconi di Milano, collaboratore a tempo pieno in uno staff di professionisti operanti nell’ambito di progetti sperimentali avviati dal centro universitario presso aziende ospedaliere e U.S.S.L.;

– da aprile 1996 a febbraio 1997 responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione dell’Azienda Sanitaria Locale di Saronno;

– da marzo 1997 a dicembre 1999 responsabile del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera di Cremona;

– da marzo 1997 a febbraio 2001 Partener ed Amministratore della Società “I.S. – Innovazione nella Sanità”, Società di consulenza direzionale per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni gestionali innovative e di strumenti di programmazione e controllo nel settore delle aziende sanitarie pubbliche e private. In questo ambito ha collaborato a oltre 40 progetti consulenziali;

– da aprile 2002 a novembre 2003 responsabile degli Staff dell’Azienda USL di Piacenza;

– dal novembre 2003 all’aprile 2004 direttore del Dipartimento degli Staff dell’Azienda USL di Piacenza.

– dall’aprile 2004 al aprile 2008 direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Piacenza.

L’Ing. Baldino al di fuori dell’attività prestata presso l’AUSL di Piacenza riveste anche la carica di Docente presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano e presso l’Università degli Studi di Parma.

Nel suo ruolo di Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza ha affrontato con assoluta competenza, e non comuni doti organizzative, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID – 19 che ha fortemente colpito la provincia piacentina: è stato capace di ripensare con assoluta prontezza e dinamicità l’organizzazione sanitaria locale sulla base dei sempre crescenti bisogni clinici ed umani dei malati; ha attivato costantemente processi di trasformazione interna dei reparti destinando aree intere del locale nosocomio ai malati COVID incrementando anche, compatibilmente con le possibilità strutturali, il numero dei posti letto della terapia intensiva.

L’Ing. Baldino ha fatto del sistema sanitario piacentino un modello d’eccellenza che è stato in grado di fornire nell’emergenza una pronta ed efficace risposta alle richieste del territorio.

Sig. Sergio Bertaccini è fondatore della Società “Bertaccini e Grossetti” rinomata non solo a livello locale ma anche nel nord Italia per la refrigerazione e il condizionamento industriale.

Al di fuori dell’attività lavorativa si è sempre distinto per l’attenzione dedicata al mondo del volontariato:

• ha fondato la Pro loco di Stadera, località ove ha vissuto per diversi anni; è socio fondatore del Motoclub Valtidone

• nel 2008 è stato tra i fautori della rinascita della pro loco di Castel San Giovanni che nel tempo è diventata punto di riferimento anche per le altre associazioni locali;

• forte del suo altruismo ha fortemente voluto la creazione del “Carrello Solidale” per aiutare le famiglie indigenti o in difficoltà della Val Tidone;

• ha sempre seguito e supportato attivamente la sede Scout di Castel San Giovanni spendendosi per ottenere per il sodalizio una sede stabile;

• nel 2016 è riuscito a portare a termine nel comune di residenza il progetto di realizzazione di un Infopoint al fine di promuovere e far conoscere il territorio;

• nel 2017 è stato tra i primi presidenti di proloco a trasformare l’associazione in APS (Associazione di promozione sociale).

Con la diffusione della pandemia, il Sig. Bertaccini in qualità di Presidente della Proloco, si è fatto promotore di servizi e aiuti destinati ai più vulnerabili, agli anziani, alle persone sole e isolate della comunità di Castel San Giovanni. Ha cercato di incrementare l’attività del Carrello Solidale, ha costituito un gruppo di volontari che portassero a domicilio beni di prima necessità, farmaci e mascherine; ha collaborato con la Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta; si è adoperato per l’accoglienza e la sistemazione dei militari e degli infermieri giunti in provincia per fornire supporto nella gestione dell’emergenza sanitaria.

