Ostacolo Feralpisalò per il Fiorenzuola: rossoneri a caccia di punti importanti

Dopo un positivo girone d’andata nel campionato che segna il ritorno fra i professionisti dopo quasi vent’anni, il Fiorenzuola inizia la seconda parte di stagione ospitando al “Pavesi” la Feralpisalò nella gara che chiude il 2021 (martedì, fischio d’inizio ore 18). Il bottino di venti punti fin qui accumulato rappresenta sicuramente un buon viatico per il girone di ritorno per i valdardesi, che all’esordio stagionale si imposero sul campo di Salò per 2-1 grazie ad una rete nel finale siglata da Nelli. La squadra di Tabbiani arriva dal pareggio contro la Giana Erminio, gli ospiti dal ko di misura con il Renate che ha interrotto la lunghissima serie positiva dei gardesani.

Fra i rossoneri non ci sarà Oneto (squalificato), mentre sono da valutare le condizioni di Ferri e Nelli, usciti malconci dalla gara di sabato. “Abbiamo fatto un buonissimo girone d’andata con 20 punti, negli ultimi anni la salvezza viaggia intorno ai 40 – osserva mister Luca Tabbiani -: l’obiettivo è quello di migliorarci nel girone di ritorno, recuperando le energie. Probabilmente all’inizio dell’anno avremmo firmato per girare a 20 punti, abbiamo un gruppo solido con ragazzi che vogliono dimostrare di poter mantenere la categoria; dobbiamo però sempre ricordarci da dove siamo partiti e non perdere il nostro obiettivo”.

“Vogliamo rimanere nei primi posti, per cui dobbiamo cercare di andare a Fiorenzuola e fare una grande partita per ritornare a fare subito punti – le parole del tecnico della Feralpi Stefano Vecchi -. Giocano bene e sono organizzati, sarà una sfida a viso aperto.”