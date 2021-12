Palasport di Podenzano ancora inviolato, La Torre Reggio Emilia travolta dai gialloblu

Il palazzetto di Podenzano resta inviolato dopo la nona giornata di andata: i gialloblu della Valnure travolgono gli avversari di La Torre Reggio Emilia per 73 a 43. La gara resta in equilibrio per tre minuti. Con gli ospiti in vantaggio per 4 a 2, arriva la tripla di capitan Petrov e da quel momento la strada diventa tutta discesa. Il gap tra i quintetti si amplia sempre di più, e già dopo la prima frazione Podenzano vanta +11. Nel secondo quarto una grande rotazione dei giocatori a disposizione di coach Locardi permette a diversi ragazzi di mettersi in luce: uno su tutti Marco Filippa, che si impone sia in fase difensiva che in situazione offensive, sia al tiro che in azione tanto da segnare 9 punti in 8 minuti con 2 triple e 2 palle recuperate.

All’intervallo lungo il divario è di 25 punti, avendo concesso a La Torre solo 19 punti in 20 minuti. A gioco ripreso, la musica non cambia: la terza frazione segna un parziale di 22 a 9, i locali trascinati da Devic, spina nel fianco dall’arco, e il solito Coppeta (3 su 6 per lui alla fine dalla linea dei 3 punti). La Torre non trova il bandolo della matassa, in debito d’ossigeno per arginare la straripante dinamicità dei ragazzi di Podenzano, che oltre al gioco veloce trovano anche soluzioni efficaci e belle da vedere per il pubblico del palazzetto, intervenuto in gran numero al limite della capienza ridotta per normativa covid. Nella quarta frazione Locardi lascia spazio a tutti i giocatori, e, complice il punteggio ampiamente a favore, La Torre riesce a trovare dei varchi per ridurre lo svantaggio, recuperando 8 punti ma dovendone accusare trenta nel computo finale.

Le parole di coach Locardi: “Il risultato mi soddisfa, non tanto per lo scarto ma per come è maturato durante la partita. Abbiamo dimostrato di nuovo di avere tante frecce al nostro arco, quattro giocatori in doppia cifra e altri due a nove punti. I ragazzi sono sempre più consapevoli del proprio ruolo e ognuno porta il proprio mattoncino alla causa. Domenica prossima ennesima trasferta difficile (Parma Basket Project), d0vremo dare continuità a quanto mostrato oggi”.

Podenzano – La Torre: 73 – 43 (21-10, 44-19, 66-28)

Podenzano: Pirolo P. 9, Fermi 4, Fellegara 11, Rigoni M. 2, Petrov (K) 9, Rigoni F., Fumi 2, Devic 12, Pirolo M. 2, Csosz, Filippa 11, Coppeta 11.