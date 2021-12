Pallavolo Sangiorgio, il bilancio del presidente Vincini “Anno positivo”

Periodo di sosta di campionato, ma Pallavolo Sangiorgio, guidata da coach Matteo Capra, sta svolgendo gli ultimi allenamenti prima di fermarsi qualche giorno per le festività natalizie A tal proposito, in vista della ripresa del campionato, il presidente Giuseppe Vincini coglie l’occasione per fare un primo bilancio della stagione 2021/2022, in vista della ripresa, fissata per il prossimo 8 gennaio 2022, quando in coincidenza con l’ultima giornata del girone d’andata la formazione sarà ospite dell’Associazione Sportiva Corlo.

“Si chiude un anno sportivo positivo – commenta Vincini -. Ci vede al secondo posto a tre punti dalla prima, recuperabili se giochiamo con la stessa intensità con cui abbiamo affrontato alcuni incontri ma che non sempre ha contraddistinto tutte le partite. Prova ne sono le tre partite perse contro squadre alla nostra portata che hanno sfruttato i nostri momenti di poca intensità e ne hanno approfittato per batterci. Purtroppo due di queste sconfitte sono avvenute in casa sul terreno amico e bisognerà andare a prendere punti sul loro campo visto che sono dirette concorrenti alla promozione. Confido in un rientro pieno di energie in modo di affrontare tutte le partite con la giusta intensità e sono convinto che da parte di tutti, ci sarà fin dalla partita che chiuderà il girone di andata alla riapertura (8 gennaio 2022), per poi iniziare il girone di ritorno”. “Approfitto – conclude – per fare gli auguri a tutti i nostri sostenitori, ai nostri sponsor che ci permettono di portare avanti un progetto al quale teniamo particolarmente considerando le varie squadre giovanili che gravitano intorno alla società”.

Nei giorni scorsi si è svolta la cena di Natale, presso il ristorante l’Angolo a Pontenure, dove dirigenza, staff tecnico, collaboratori della squadra di B2 si sono scambiati gli auguri. L’attività degli allenamenti proseguiranno in vista della prima gara del 2022 contro Corlo ed è fissata per giovedì 30 dicembre un allenamento congiunto contro la Fumara Mio Volley Gossolengo (serie B1, girone D) con orario e sede ancora definirsi.