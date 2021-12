Parcheggio di via XXI Aprile, lavori al via da lunedì. Per 3 giorni divieto di sosta

Inizieranno lunedì 27 dicembre, per concludersi entro giovedì 30, i lavori di riqualificazione del verde nel parcheggio tra via XXI Aprile (lato Ovest) e via Anguissola, nei pressi della rotatoria di via Campagna. L’intervento di sfalcio e potatura viene effettuato nel periodo delle festività natalizie per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza; durante i lavori, infatti, non sarà consentito il posteggio delle auto.

Nella mattinata odierna sono stati posizionati i cartelli che annunciano il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 di lunedì 27, alle 17 di giovedì 30.