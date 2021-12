Patto per il futuro tra Mattei e Confindustria: nuova offerta formativa per il polo di Fiorenzuola. Grazie a un gruppo di lavoro, composto da docenti, mondo dell’università e imprese rappresentate da Confindustria, sono stati definiti nuovi percorsi formativi per i diversi indirizzi scolastici del polo Mattei di Fiorenzuola. Per la prima volta l’auspicata collaborazione tra scuola e impresa viene tradotta in pratica con la presentazione delle diverse ‘curvature’, ossia percorsi di approfondimento, dei rispettivi corsi di studio, come ha ricordato Cristina Repetti, consigliera con la delega all’education di Confidustria Piacenza.

“Ringrazio Confindustria e il mondo dell’università per aver creduto che la scuola possa essere fulcro di idee – dice Rita Montesissa, preside del Mattei -, questo nuovo percorso è il nostro modo di reagire dopo un anno e mezzo di blocco. Vediamo negli occhi dei ragazzi il desiderio di andare avanti e la voglia di qualcosa di positivo”. Questo desiderio di novità viene soddisfatto dai nuovi percorsi, in partenza dal prossimo anno scolastico, con il coinvolgimento di tutte le discipline. Il liceo delle Scienze Umane adotterà la curvatura comunicazione e multimedialità, l’Istituto Tecnico Economico – corso a potenziamento informatico quella di digital marketing, l’Istituto Tecnico Economico – corso Cambridge sceglierà la curvatura global economy, l’Istituto Tecnico Tecnologico sceglierà, sia per il corso di elettrotecnica che di meccanica, la curvatura robotica e automazione, l’Istituto professionale quella di manutenzione industriale e civile, e per finire il liceo scientifico adotterà la curvatura Ecosistemi, ecologia applicata e salute.

I diversi percorsi sono stati presentati – per il Liceo Scientifico – da Silvia Cambria (docente di scienze); Luigi Cattivelli ( direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA); Ivano Poggi ( Presidente TECO); per il Liceo delle Scienze Umane da Michela Pisu (docente di scienze umane e filosofia) Pierpaolo Triani ( professore di pedagogia generale e sociale UCSC – sede di Piacenza), per l’Istituto Tecnico Economico da Antonia Zullo (docente di informatica) Enrico Rocca (docente di economia aziendale) Isabella Perazzoli ( Titolare Only4You), per l’Istituto Tecnico Tecnologico da Maria Lodovica Toma (referente di sede) Stefano Patruno (docente di elettronica) Ilenia Toscani (Teamleader Ufficio Tecnico Biffi Italia), per l’IPSIA da Vincenzo Girone (docente di elettronica).

A tirare le conclusioni il presidente del consiglio comunale di Fiorenzuola, Federico Franchi, il quale ha sottolineato come il polo Mattei – che ora conta circa mille studenti – sia “in costante crescita, anche qualitativa, come viene messo in evidenza dai report della Fondazione Agnelli”. Attilia Jesini, vice direttore di Confindustria, ribadisce “l’impegno nell’offrire ai ragazzi delle opportunità formative speciali, un aspetto che le famiglie dovrebbero tenere presente al momento delle iscrizioni alle scuole superiori”.