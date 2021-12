Pedone investito in viale Patrioti da un’auto pirata

Pedone investito in viale Patrioti a Piacenza nella serata di Natale, l’auto dell’investitore non si è fermata. Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Locale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 all’altezza di piazzale Libertà e il pedone si trovava nei pressi delle strisce pedonali per attraversare. Ma l’esatta dinamica è in via di accertamento da parte dei vigili urbani. L’investito, un 41enne, è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca e con l’auto infermieristica del 118 ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini, cercando di risalire al conducente, sia ascoltando alcuni testimoni che attraverso le telecamere di video sorveglianza della zona.