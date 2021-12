Peggiora la qualità della vita a Piacenza, siamo 38esimi (meno 14 posizioni). Terzi per depositi in banca

Qualità della vita nelle province italiane, Piacenza scivola di 14 posizioni rispetto all’anno passato e si piazza al 38esimo posto nazionale nella tradizionale classifica redatta dal “Sole24Ore”, di fatto tornando ai livelli del 2019. Da segnalare che nella graduatoria, quest’anno vinta da Trieste (seguita da Milano e Trento), siamo collocati in mezzo ad altri due territori pesantemente investiti dall’epidemia da Covid: Cremona che ci precede di un posto e Bergamo che ci segue, entrambe in forte risalita (a differenza nostra). L’altra classifica recente del quotidiano Italia Oggi ci vedeva invece al 43esimo posto.

Il quotidiano economico precisa che sono ben 90 gli indicatori utilizzati per fotografare i livelli di benessere della popolazione italiana e misurare quali sono le aree dove si vive meglio. Inoltre sono stati introdotti dati nuovi che includono aspetti che oggi incidono direttamente sulla vita delle persone. Ad esempio, il numero di farmacie ogni mille abitanti, gli infortuni sul lavoro, l’affollamento degli istituti di pena, i farmaci per la depressione, gli esposti per inquinamento acustico e l’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.

La 32esima edizione della Qualità della vita, è suddivisa in sei aree tematiche con sei classifiche dedicate: Ricchezza e consumi: dove si concentrano le maggiori disponibilità economiche e la più alta capacità di spesa; Affari e lavoro: dove ci sono le maggiori opportunità sotto il profilo delle imprese e dell’occupazione; Demografia, società e salute: dove sono presenti le migliori le condizioni di vita e di salute della popolazione e i più alti livelli di istruzione; Ambiente e servizi: dove clima e tutela dell’ambiente aumentano la vivibilità del territorio e la qualità dei servizi migliora la vita quotidiana dei cittadini; Giustizia e sicurezza: dove sono meno diffusi illeciti e contenzioso; Cultura e tempo libero: dove ci sono più offerta culturale, luoghi e servizi per il tempo libero.

TERZI IN ITALIA PER DEPOSITI BANCARI – Piacenza realizza la sua performance migliore nella classifica dei depositi bancari dove siamo terzi nella scala nazionale, mentre il risultato peggiore si verifica nella graduatoria dell’impatto del covid sui campionati sportivi, che ci vede solo al 103esimo posto. Per quanto riguarda i piazzamenti nelle sei aree tematiche dell’indagine: siamo 13esimi per Ricchezza e Consumi, 41esimi per Affari e Lavoro, 44esimi per Giustizia e Sicurezza, 64esimi per Demografia e Società, 31esimi nell’Ambiente e Servizi e 47esimi in Cultura e Tempo Libero.

IN AGGIORNAMENTO