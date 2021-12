“Pensieri viaggianti” a favore della Casa di Iris. Lunedì la presentazione

Lunedì 13 dicembre, alle 18, a Piacenza, presso l‘Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (Via S. Eufemia, 12) si terrà, a cura dell’Associazione piacentina “Nuovi Viaggiatori Aps”, la presentazione del volume “Pensieri viaggianti” (edizioni Officine Gutenberg), il cui ricavato sarà donato a “La Casa di Iris”, Hospice a Piacenza.

Nato in piena pandemia, nei drammatici giorni del primo Natale del lockdown, quando tutti eravamo chiusi in casa, il libro raccoglie le riflessioni (testi, foto, disegni) pervenuti all’Associazione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Quattro i temi: “Natale ai tempi del Covid”, “L’amore ai tempi del Covid”, “Il viaggio prima del Covid” e infine “L’ultimo libro letto”, oltre ad un’appendice dedicata al “carpino della speranza” e alle “parole che contano”. “Questo libro racchiude, come in un abbraccio, parole e immagini, pensieri ed emozioni, paure e speranze – afferma Adele Boncordo, presidente dell’Associazione -. Pagine piene di vita che restituiscono una narrazione collettiva di un periodo sicuramente difficile, in cui, però, grazie alla socialità e alla cultura, i legami si sono rafforzati”.

L’incontro sarà condotto da Gaetano Rizzuto, già Direttore di Libertà e presidente onorario dell’Associazione, che, nella prefazione del volume, scrive: “Nei libri e nella lettura abbiamo cercato, se non delle risposte, un modo per mettere ordine alle domande, alle inquietudini, alle angosce di questo momento particolare che stiamo ancora vivendo da quel venerdì 21 febbraio 2020”. La presentazione vedrà la partecipazione di alcuni autori e del “Gruppo teatrale Quarta Parete”. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione del covid-19, compreso controllo super green pass e prenotazione via mail nuoviviaggiatori@libero.it, oppure scrivendo alla pagina facebook dell’Associazione.

Il libro sarà disponibile presso:

-l’Associazione Nuovi Viaggiatori (prenotare via mail);

-Edizioni Officine Gutenberg (0523044520; www.officinegutenberg.it);

-La Casa di Iris –punto vendita temporaneo di via Felice Frasi, 16 (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 19.00; domenica e festivi: dalle 10 alle 19);

-Libreria Fahrenheit, Via Legnano, 4;

-Edicola Besurica.