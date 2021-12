Una vettura finisce fuori strada a Mulinazzo di Sotto, lungo la Statale 45, nella tarda mattinata del 23 dicembre: feriti i due occupanti, coniugi di 82 e 77 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Rivergaro, il conducente di 82 anni ha perso il controllo dell’Opel Meriva, che è finita in testa coda schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica nei pressi di Fabbiano. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.

L’ottantaduenne ha riportato una commozione cerebrale, mentre la settantasettenne solo alcuni ematomi ed escoriazioni: entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.